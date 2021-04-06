Треба готуватися до непростих часів, – Садовий про ситуацію з COVID-19 у Львові
Міський голова Львова вважає, що у міста немає іншого виходу крім локдауну. Також Андрій Садовий припустив можливість обмеження залізничного й авіасполучення.
Джерело:"Свобода слова" на ICTV
На це звернув увагу ведучий "Свободи слова", тож і запитав у очільника Львова: "Невже справи дійсно настільки погані?" І Садовий дав розгорнуту відповідь.
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Садовий розповів про ситуацію з COVID-19 у Львові
Ситуація контрольована, але буде гірше
Мер Львова переконаний, що "насправді треба бути готовим до непростих часів".
Цей штам, який є сьогодні – я думаю, це тільки початок. Буде більше, і будуть складніші випадки,
– вважає Садовий.
Але станом на початок квітня ситуація, як запевнив глава міста, повністю контрольована:
- У міських лікарнях перебувають 1112 хворих.
- Ліміт ліжок для людей з COVID-19 підняли до 2000. На кінець травня планують вийти на 3000 ліжок.
- Львів починає закуповувати кисневі станції, адже концентратори не завжди можуть допомогти хворому.
"Я рекомендував би всім містам іти цією дорогою", – наголосив Садовий.
Львів запрошує на роботу медиків з інших регіонів
"Ми маємо резерв у приблизно 500 лікарів", – розповів мер Львова. Адже місто кинуло заклик про допомогу, "і дуже багато людей зголосилися – і з інших областей також – приїжджати працювати до Львова".
Це часто люди, які мають медичну освіту, фах, але не можуть знайти якісної оплати праці у себе вдома. Нехай приїжджають до Львова, чому ні?
– сказав Садовий.
Він вважає, що "тут не можна шкодувати грошей – адже це питання нашого виживання".
Вакцини – це питання нацбезпеки
Садовий переконаний, що "виробництво вакцин в Україні – це є питання національної безпеки, це питання виживання нації".
Сьогодні передовсім ми повинні бути єдині. Я дивуюся, що в нас є дебати між різними політичними силами… Це є війна. І на війні має бути достатньо жорстка дисципліна,
– підсумував мер Львова.
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