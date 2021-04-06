Треба готуватися до непростих часів, – Садовий про ситуацію з COVID-19 у Львові

Міський голова Львова вважає, що у міста немає іншого виходу крім локдауну. Також Андрій Садовий припустив можливість обмеження залізничного й авіасполучення.

На це звернув увагу ведучий "Свободи слова", тож і запитав у очільника Львова: "Невже справи дійсно настільки погані?" І Садовий дав розгорнуту відповідь.

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Садовий розповів про ситуацію з COVID-19 у Львові

Ситуація контрольована, але буде гірше

Мер Львова переконаний, що "насправді треба бути готовим до непростих часів".

Цей штам, який є сьогодні – я думаю, це тільки початок. Буде більше, і будуть складніші випадки,

– вважає Садовий.

Але станом на початок квітня ситуація, як запевнив глава міста, повністю контрольована:

У міських лікарнях перебувають 1112 хворих.

Ліміт ліжок для людей з COVID-19 підняли до 2000. На кінець травня планують вийти на 3000 ліжок.

Львів починає закуповувати кисневі станції, адже концентратори не завжди можуть допомогти хворому.

"Я рекомендував би всім містам іти цією дорогою", – наголосив Садовий.

Львів запрошує на роботу медиків з інших регіонів

"Ми маємо резерв у приблизно 500 лікарів", – розповів мер Львова. Адже місто кинуло заклик про допомогу, "і дуже багато людей зголосилися – і з інших областей також – приїжджати працювати до Львова".

Це часто люди, які мають медичну освіту, фах, але не можуть знайти якісної оплати праці у себе вдома. Нехай приїжджають до Львова, чому ні?

– сказав Садовий.

Він вважає, що "тут не можна шкодувати грошей – адже це питання нашого виживання".

Вакцини – це питання нацбезпеки

Садовий переконаний, що "виробництво вакцин в Україні – це є питання національної безпеки, це питання виживання нації".

Сьогодні передовсім ми повинні бути єдині. Я дивуюся, що в нас є дебати між різними політичними силами… Це є війна. І на війні має бути достатньо жорстка дисципліна,

– підсумував мер Львова.

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