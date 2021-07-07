Три жительки Львівщини підкорили найвищу вершину Туреччини: фото

Троє жительок Славського піднялися на найвищу вершину Туреччини – гору Арарат. За словами туристок, сходження, яке тривало 5 днів, далось їм нелегко.

Висота гори Арарат становить 5137 метрів над рівнем моря. Сходження проходило у 3 етапи.

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Жительки Славського підкорили Арарат

Жительки Славської громади Лідія Левкович, Ірина Попович та Людмила Коваль зійшли на найвищу вершину Туреччини – гору Арарат. Туристки розповіли, що це сходження не було легким. Жінкам боліла голова, окрім цього вони мали тахікардію та запаморочення. Однак жодна з них навіть не думала про те, щоб зупинитися.

Одна з учасниць походу, сімейна лікарка та депутатка Славської селищної ради Лідія Левкович розповіла, що коли вона біля підніжжя гори побачила її вершину, то одразу зрозуміла, що зможе на неї піднятись.

Гора пускала нас, хто ходить в гори, той зрозуміє про що я. Останній підйом на гору ми розпочали о першій годині ночі, а о 6:20 – вже стояли на вершині. І це таке відчуття ейфорії, у голові тільки одна думка: "Я це зробила",

– додала туристка.

Сходження тривало 5 днів. Спочатку туристи піднялися на висоту 3200 метрів та розмістили там табір. Трохи акліматизувавшись, вони зійшли на висоту 4 тисячі метрів, а вже після цього – на вершину.

"Якщо у вас є можливість, навіть не думайте, йдіть в гори", – розповіла Коваль.

Дивіться фото з гори Арарат / Фото Славської селищної ради

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Туристки мали неймовірну команду

Ще одна туристка Ірина Попович зазначила, що гори – це місце сили, тож після такого походу можна по-іншому подивитись на проблеми й зрозуміти, що їх насправді немає.

"У нас була надзвичайно крута команда. Наш гід Орест Кінаш – неймовірна людина, Володимир Павлишин – це він нас згуртував, і знаєте, йому не можливо відмовити. Напевно, тому ніхто з нас навіть не вагався йти чи не йти", – додала Левкович.

За її словами, у команді була ще одна людина-легенда – 71-річний Володимир Лютов. Попри поважний вік, це вже 5 вершина такої висоти, яку він підкорив.

"Ми пишаємося цими трьома сміливими жінками, і сподіваємося, що вони й Вас надихнуть на щось шалене. І не думайте про вік, це лише цифра, головне, щоб душа прагнула польоту", – підсумували у Славській селищній раді.

Гора Арарат – найвища вершина Туреччини. Вона є згаслим вулканом. Вершина розташовується на Вірменському нагір'ї, поблизу кордону з Вірменією. Гора складається з 2 вулканічних частин: Великий Арарат, висота якого становить 5165 метрів, і Малий Арарат висотою 3914 метрів.