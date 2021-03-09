У Дрогобичі 19-річний водій тричі наїхав на 4-річну дівчинку, яка каталась на самокаті на парковці. Внаслідок аварії дитина отримала численні травми. Суддя вирішив звільнити винуватця ДТП від відбування покарання.

Водій виплатив родині постраждалої матеріальну та моральну шкоду. Тож кримінальне провадження закрили.

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Водій збив дівчинку на парковці

6 серпня 2020 року 4-річна дівчинка каталася на самокаті на парковці магазину на вулиці Стрийській.

У цей час 19-річний водій автівки Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом, наїхав на неї.

Спочатку чоловік зачепив дівчинку заднім колесом, а потім переїхав переднім.

Коли дитина вже лежала на землі, водій ще раз переїхав її лівим переднім колесом.

Внаслідок аварії дівчинка отримала травми голови, тулуба, рук і ніг, забій печінки та легень, струс головного мозку.

Проте медики не виявили у неї жодного перелому.

Дивіться відео, як водій переїхав 4-річну дівчинку:

Суд звільнив водія від відбування покарання

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Батьки дівчинки попросили закрити кримінальне провадження, адже водій відшкодував їм моральну і матеріальну шкоду.

Суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Орест Крамар, враховуючи усі обставини, вирішив закрити кримінальне провадження та звільнити 19-річного водія від кримінальної відповідальності у зв'язку з його примиренням із сім'єю постраждалої. Родичі дівчинки не подавали апеляцію на це рішення суду.