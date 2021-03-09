Тричі переїхав 4-річну дівчинку: суд звільнив 19-річного водія від покарання – відео
У Дрогобичі 19-річний водій тричі наїхав на 4-річну дівчинку, яка каталась на самокаті на парковці. Внаслідок аварії дитина отримала численні травми. Суддя вирішив звільнити винуватця ДТП від відбування покарання.
Джерело:ZAXID.NET
Водій виплатив родині постраждалої матеріальну та моральну шкоду. Тож кримінальне провадження закрили.
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Водій збив дівчинку на парковці
- 6 серпня 2020 року 4-річна дівчинка каталася на самокаті на парковці магазину на вулиці Стрийській.
- У цей час 19-річний водій автівки Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом, наїхав на неї.
- Спочатку чоловік зачепив дівчинку заднім колесом, а потім переїхав переднім.
- Коли дитина вже лежала на землі, водій ще раз переїхав її лівим переднім колесом.
- Внаслідок аварії дівчинка отримала травми голови, тулуба, рук і ніг, забій печінки та легень, струс головного мозку.
- Проте медики не виявили у неї жодного перелому.
Дивіться відео, як водій переїхав 4-річну дівчинку:
Суд звільнив водія від відбування покарання
Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Батьки дівчинки попросили закрити кримінальне провадження, адже водій відшкодував їм моральну і матеріальну шкоду.
Суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Орест Крамар, враховуючи усі обставини, вирішив закрити кримінальне провадження та звільнити 19-річного водія від кримінальної відповідальності у зв'язку з його примиренням із сім'єю постраждалої. Родичі дівчинки не подавали апеляцію на це рішення суду.
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