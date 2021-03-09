Тричі переїхав 4-річну дівчинку: суд звільнив 19-річного водія від покарання – відео

Джерело:ZAXID.NET
У Дрогобичі 19-річний водій тричі наїхав на 4-річну дівчинку, яка каталась на самокаті на парковці. Внаслідок аварії дитина отримала численні травми. Суддя вирішив звільнити винуватця ДТП від відбування покарання.
Водій виплатив родині постраждалої матеріальну та моральну шкоду. Тож кримінальне провадження закрили.
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Дивіться відео, як водій переїхав 4-річну дівчинку:
Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Батьки дівчинки попросили закрити кримінальне провадження, адже водій відшкодував їм моральну і матеріальну шкоду.
Суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Орест Крамар, враховуючи усі обставини, вирішив закрити кримінальне провадження та звільнити 19-річного водія від кримінальної відповідальності у зв'язку з його примиренням із сім'єю постраждалої. Родичі дівчинки не подавали апеляцію на це рішення суду.