ТРЦ Forum Lviv розташовується майже у центрі Львова – на вулиці Під Дубом. Правоохоронці евакуювали з будівлі майже 3 тисячі людей
До теми У Львові повідомили про замінування ТРЦ Forum: евакуювали 3000 людей – фото і відео
ТРЦ Forum Lviv "замінували" з Росії
- О 13:13 на електронну адресу ТРЦ надійшло повідомлення про замінування.
- Адміністрація торгового центру викликала поліцію.
- З 14:05 у ТРЦ Forum Lviv правоохоронці шукали вибухівку.
- Вони обстежували усі приміщення торгового центру та прилеглу територію.
- О 15:15 роботи завершили. На щастя, жодних небезпечних предметів не виявили.
- Під час обстеження правоохоронці евакуювали 2861 людину.
- Слідчі встановили, що повідомлення про замінування надіслали з Росії й воно було російськомовним.
- Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.
Дивіться відео, як з ТРЦ Forum Lviv евакуйовували людей: