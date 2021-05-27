ТРЦ Forum Lviv "замінували" з Росії: правоохоронці проводять розслідування

27 травня 2021 , 07:37
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Джерело:

Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА

У Львові 26 травня повідомили про замінування ТРЦ Forum. На щастя, правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Слідчі встановили, що неправдиве повідомлення надійшло з Росії.

ТРЦ Forum Lviv розташовується майже у центрі Львова – на вулиці Під Дубом. Правоохоронці евакуювали з будівлі майже 3 тисячі людей

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ТРЦ Forum Lviv "замінували" з Росії

  • О 13:13 на електронну адресу ТРЦ надійшло повідомлення про замінування.
  • Адміністрація торгового центру викликала поліцію.
  • З 14:05 у ТРЦ Forum Lviv правоохоронці шукали вибухівку.
  • Вони обстежували усі приміщення торгового центру та прилеглу територію.
  • О 15:15 роботи завершили. На щастя, жодних небезпечних предметів не виявили.
  • Під час обстеження правоохоронці евакуювали 2861 людину.
  • Слідчі встановили, що повідомлення про замінування надіслали з Росії й воно було російськомовним.
  • Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.
Зверніть увагу! В Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Правопорушнику тепер загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

Дивіться відео, як з ТРЦ Forum Lviv евакуйовували людей:

Автор: Ольга Котів