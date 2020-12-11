У Трускавці 10 грудня трапилась жахлива ДТП – на зустрічній смузі зіткнулись Toyota та BMW. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент, а 6 людей травмувались.

Аварія трапилась на вулиці Городище близько опівночі. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась аварія

Близько опівночі на вулиці Городище водій автівки Toyota, 21-річний житель Східниці, виїхав на зустрічну смугу.

Там він зіткнувся з авто BMW, яким керував 30-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП постраждали 6 людей: обидва водії, 3 пасажирів Toyota віком 20 – 21 рік та 42-річна пасажирка BMW.

У поліції поки не повідомили, в якому стані перебувають постраждалі. Їхні діагнози наразі уточнюють.

Дивіться фото з місця аварії у Трускавці / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.