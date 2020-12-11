У Трускавці трапилась жахлива ДТП: 6 людей травмувались – фото автотрощі
У Трускавці 10 грудня трапилась жахлива ДТП – на зустрічній смузі зіткнулись Toyota та BMW. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент, а 6 людей травмувались.
Аварія трапилась на вулиці Городище близько опівночі. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась аварія
- Близько опівночі на вулиці Городище водій автівки Toyota, 21-річний житель Східниці, виїхав на зустрічну смугу.
- Там він зіткнувся з авто BMW, яким керував 30-річний місцевий житель.
- Внаслідок ДТП постраждали 6 людей: обидва водії, 3 пасажирів Toyota віком 20 – 21 рік та 42-річна пасажирка BMW.
- У поліції поки не повідомили, в якому стані перебувають постраждалі. Їхні діагнози наразі уточнюють.
Дивіться фото з місця аварії у Трускавці / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події.
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