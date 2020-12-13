У Львівській області пошкодили 2 пам'ятники Папі Римському Івану Павлу II. Це сталось у Трускавці та Дрогобичі.

Деталі інциденту наразі невідомі. Про це повідомили на сайті Depo.Львів.

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Інцидент у Трускавці

У Трускавці пам'ятнику Папі Івану Павлу II відірвали руку, можливе і саморуйнування. Інцидент стався в ніч з 12 на 13 грудня.



Пам'ятник Івану Павлу ІІ / Фото Depo.Львів



У Трускавці пам'ятнику відірвали руку / Фото Depo.Львів



Хто познущався з пам'ятника наразі невідомо / Фото Depo.Львів

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Пошкодження пам'ятника у Дрогобичі

Пам'ятник у Дрогобичі 12 грудня пошкодив місцевий житель. Скульптурі відбили мізинець правої руки. Наразі чоловіка заарештували.



У Дрогобичі чоловік відбив скульптурі мізинець / Фото "Варто"

За словами свідків, це був психічнохворий чоловік, якого неодноразово бачили на вулицях Дрогобича в чорному одязі, протигазі та з косою. Саме він нібито атакував пам'ятник Папі Римському Іванові Павлові ІІ біля костелу Святого Варфоломія.