Труїли й лишали на узбіччі: у Львові затримали банду, яка грабувала заробітчан – фото
Правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання, які грабували заробітчан. Зловмисники труїли постраждалих, крали їхні речі й потім лишали своїх жертв на узбіччі.
Джерело:Львівська облпрокуратура
Зловмисники підмішували заробітчанам медичний препарат, внаслідок чого вони втрачали свідомість. При перевищенні дозування ці ліки можуть перетворитись на отруту й викликати смерть.
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Зловмисники знайомились зі своїми жертвами на вокзалах
- Правоохоронці встановили, що 4 жителів Сумської області шукали заробітчан на різних львівських вокзалах.
- Вони входили постраждалим у довіру й пропонували безкоштовно підвезти їх додому.
- Дорогою зловмисники пригощали своїх жертв алкоголем.
- У напої вони завбачливо підмішували лікарський препарат, який при великій дозі викликає у людини отруєння та затуманює свідомість.
- При передозуванні ці ліки призводять до розвитку небезпечних патологій, асфіксії, коми та смерті.
- Після того, як людина втрачала свідомість, зловмисники її грабували та лишали на узбіччі.
- Правоохоронці встановили, що банда пограбувала щонайменше 4 заробітчан.
Дивіться фото затримання зловмисників / Фото Львівської облпрокуратури
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Зловмисникам повідомили про підозри
Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Під час обшуків у помешканнях зловмисників слідчі вилучили:
- автомобіль,
- мобільні телефони та сім-карти,
- гроші у різних валютах (євро, гривні, злоті, білоруські рублі),
- алкогольні напої,
- флакони з медичним препаратом;
- інші речі, які використовувалися для скоєння злочинів.
Усім учасникам злочинної групи повідомили про підозри у розбої. Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 7 до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна. Невдовзі підозрюваним оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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