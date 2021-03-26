Правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання, які грабували заробітчан. Зловмисники труїли постраждалих, крали їхні речі й потім лишали своїх жертв на узбіччі.

Зловмисники підмішували заробітчанам медичний препарат, внаслідок чого вони втрачали свідомість. При перевищенні дозування ці ліки можуть перетворитись на отруту й викликати смерть.

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Зловмисники знайомились зі своїми жертвами на вокзалах

Правоохоронці встановили, що 4 жителів Сумської області шукали заробітчан на різних львівських вокзалах .

. Вони входили постраждалим у довіру й пропонували безкоштовно підвезти їх додому.

їх додому. Дорогою зловмисники пригощали своїх жертв алкоголем .

. У напої вони завбачливо підмішували лікарський препарат , який при великій дозі викликає у людини отруєння та затуманює свідомість.

, який при великій дозі викликає у людини отруєння та затуманює свідомість. При передозуванні ці ліки призводять до розвитку небезпечних патологій, асфіксії, коми та смерті .

. Після того, як людина втрачала свідомість , зловмисники її грабували та лишали на узбіччі.

, зловмисники її грабували та лишали на узбіччі. Правоохоронці встановили, що банда пограбувала щонайменше 4 заробітчан.

Дивіться фото затримання зловмисників / Фото Львівської облпрокуратури

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Зловмисникам повідомили про підозри

Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Під час обшуків у помешканнях зловмисників слідчі вилучили:

автомобіль,

мобільні телефони та сім-карти,

гроші у різних валютах (євро, гривні, злоті, білоруські рублі),

алкогольні напої,

флакони з медичним препаратом;

інші речі, які використовувалися для скоєння злочинів.

Усім учасникам злочинної групи повідомили про підозри у розбої. Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 7 до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна. Невдовзі підозрюваним оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.