Труїли й лишали на узбіччі: у Львові затримали банду, яка грабувала заробітчан – фото

Джерело:Львівська облпрокуратура
Правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання, які грабували заробітчан. Зловмисники труїли постраждалих, крали їхні речі й потім лишали своїх жертв на узбіччі.
Зловмисники підмішували заробітчанам медичний препарат, внаслідок чого вони втрачали свідомість. При перевищенні дозування ці ліки можуть перетворитись на отруту й викликати смерть.
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Дивіться фото затримання зловмисників / Фото Львівської облпрокуратури
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Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Під час обшуків у помешканнях зловмисників слідчі вилучили:
Усім учасникам злочинної групи повідомили про підозри у розбої. Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 7 до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна. Невдовзі підозрюваним оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.