Це – політичне переслідування: депутати ЛМР вимагають неупередженого розгляду справи Стерненка
Депутати Львівської міської ради вслід за народними обранцями Львівської облради звернулись до Президента України Володимира Зеленського, генпрокурорки Ірини Венедіктової, Верховної Ради та Уповноваженої з прав людини щодо вироку одеському активісту Сергієві Стерненку. Депутати переконані, що такий вирок яскраво демонструє наявність в Україні політичного переслідування
Джерело:ZAXID.NET
Сергія Стерненка засудили до 7,3 року ув'язнення за нібито викрадення людини. Депутати ЛМР вимагають забезпечити об'єктивний та неупереджений розгляд справи активіста в апеляційному суді
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Депутати ЛМР звернулись до Зеленського
За словами депутата ЛМР від "Європейської Солідарності" Володимира Марусяка, справа Стерненка, яку відкрили у 2015 році, перетворилась на "лакмусовий папірець, який покликаний показати спроможність та готовність влади провести відкрите і неупереджене розслідування".
Саме таке розслідування забезпечило б відновлення довіри громадськості й стало б логічним продовженням процесу реформування судової та правоохоронної системи. Ця справа яскраво демонструє наявність в Україні політичного переслідування,
– додав Марусяк.
У зверненні до президента, генпрокурорки, Верховної Ради та Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини депутати Львівської мерії вказали, що засуджують політичні переслідування. Народні обранці вимагають забезпечити об'єктивний та неупереджений розгляд справи Стерненка в апеляційному суді.
Коротко про вирок Стерненку
- Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Сергія Стерненка до 7 років та 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна.
- Активіста визнали винним у викраденні керівника Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича, яке трапилось у 2015 році.
- Метою нападу було нібито заволодіння 300 гривнями потерпілого.
- Обвинувальний акт базувався лише на свідченнях Щербича.
- Цікаво, що сам "постраждалий" жодного разу не з'явився у суді.
- Сам Сергій Стерненко свою вину не визнав. Він називає справу та вирок суду політично вмотивованими.
- Після оголошення вироку Стерненку в Україні відбулись численні мітинги на підтримку активіста.
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