Депутати Львівської міської ради вслід за народними обранцями Львівської облради звернулись до Президента України Володимира Зеленського, генпрокурорки Ірини Венедіктової, Верховної Ради та Уповноваженої з прав людини щодо вироку одеському активісту Сергієві Стерненку. Депутати переконані, що такий вирок яскраво демонструє наявність в Україні політичного переслідування

Сергія Стерненка засудили до 7,3 року ув'язнення за нібито викрадення людини. Депутати ЛМР вимагають забезпечити об'єктивний та неупереджений розгляд справи активіста в апеляційному суді

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Депутати ЛМР звернулись до Зеленського

За словами депутата ЛМР від "Європейської Солідарності" Володимира Марусяка, справа Стерненка, яку відкрили у 2015 році, перетворилась на "лакмусовий папірець, який покликаний показати спроможність та готовність влади провести відкрите і неупереджене розслідування".

Саме таке розслідування забезпечило б відновлення довіри громадськості й стало б логічним продовженням процесу реформування судової та правоохоронної системи. Ця справа яскраво демонструє наявність в Україні політичного переслідування,

– додав Марусяк.

У зверненні до президента, генпрокурорки, Верховної Ради та Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини депутати Львівської мерії вказали, що засуджують політичні переслідування. Народні обранці вимагають забезпечити об'єктивний та неупереджений розгляд справи Стерненка в апеляційному суді.

Коротко про вирок Стерненку

Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Сергія Стерненка до 7 років та 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Активіста визнали винним у викраденні керівника Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича, яке трапилось у 2015 році.

Метою нападу було нібито заволодіння 300 гривнями потерпілого.

Обвинувальний акт базувався лише на свідченнях Щербича.

Цікаво, що сам "постраждалий" жодного разу не з'явився у суді.

Сам Сергій Стерненко свою вину не визнав. Він називає справу та вирок суду політично вмотивованими.

Після оголошення вироку Стерненку в Україні відбулись численні мітинги на підтримку активіста.



Що відомо про суддю Стерненка / Інфографіка 24 каналу