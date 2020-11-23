Львівська ТВК ухвалила скандальне рішення щодо перенесення дати проведення першої сесії міськради з 3 грудня на 24 листопада. За словами мера Львова Андрія Садового, така постанова просто нівелює волевиявлення громади міста.

У Львові виникла проблема – територіальна виборча комісія змінила дату засідання сесії новообраної міськради. Рішення про перенесення сесії прийняли таємно вночі 23 листопада. Про це мер Львова Андрій Садовий розповів в ефірі 24 каналу.

До теми Такого бруду не було за все моє життя, – Садовий розповів, у скільки обійшлася виборча кампанія

Як Садовий відреагував на скандальне рішення ТВК

За словами Садового, така ситуація нестандартна і несподівана для депутатів зокрема. Він отримав так званий "подарунок" від місцевої виборчої комісії, яка вирішила скликати сесію міськради зранку 24 листопада.

Це означає, що припиняються повноваження міського голови. А хто тоді має управляти містом? Виборча комісія цього не говорить, і депутати розгублені. Я розумію, що це рішення готувала якась невідома група, і я б хотів, щоби ми повернулися до здорового глузду,

– зазначив мер Львова.

І додав, що мандат мера він зможе отримати лише тоді, коли порахують всі голоси і буде остаточний результат і мине час на оскарження.

Чим це небезпечно?

"Я думаю, що це є продовженням виборчої кампанії. Побачивши результати екзитполів, "Європейська солідарність" якось спонукала виборчу комісію прийняти таке неординарне рішення", – вважає Садовий.

Чинний мер міста переконаний, що це все "суперечить здоровому глузду" і чинному законодавству. Він наголосив, що використовуватиме всі можливості чинного законодавства і не дасть "роздерибанити" комітети.

Дивіться відео: Садовий прокоментував 24 каналу скандальне рішення ТВК

Міський голова сподівається, що здоровий глузд переможе

Садовий сподівається, що депутати львівської міськради вкажуть виборчій комісії на "нікчемність" такого рішення. За словами міського голови, депутати оскаржуватимуть у суді перенесення дати першої сесії. Постанову вимагатимуть скасувати, бо вона може призвести до "узурпації влади" у місті.

Дивіться відео, на якому Садовий прокоментував свою позицію щодо рішення ТВК:

До теми Нечувана річ, яка хоче узурпувати владу, – Садовий про скандальне рішення ТВК

Виборча комісія перенесла дату сесії таємно

Садовий наголосив, що рішення про перенесення сесії міськради прийняли таємно. Представники "Самопомочі" за це рішення не голосували – проголосували члени інших партій.

Так виглядає, що вони з'єднані одною групою, і є один центр керування. Журналістів на це засідання теж не запрошували. Це якийсь нічний поствиборчий синдром,

– додав міський голова.

Садовий назвав рішення ТВК підставою для громади

За словами мера міста, про перенесення дати першої сесій його не повідомляли. Садовий дізнався про все зі ЗМІ.

Якщо 24 листопада все ж відбудеться присяга депутатів, то мер Львова втратить усі повноваження. До того як Садовий вступить на посаду голови Львівської ОТГ, керувати містом буде секретар Львівської міськради. Проте, за законом, секретаря має запропонувати міський голова. Саме тому скандальне рішення виборчої комісії суперечить українському законодавству.

Це просто підстава для міста, для громади. Сьогодні треба показувати єдність. Я свою руку протягнув кожному депутату, натомість спеціально хочуть роздвоїти, зробити якусь диспропорцію. Я надіюся, що суд, в який скерували позови, зупинить це безчинство,

– заявив Садовий.

Читайте також Визнав поразку: Синютка привітав Садового з перемогою на місцевих виборах

Львів може бути без міського голови до початку грудня

Садовий зазначив, що, коли саме визначать міського голову, – невідомо, адже для цього потрібно порахувати усі бюлетені, а після цього ще є 5 днів на оскарження результатів виборів. Тому до початку грудня Львів фактично буде без міського голови.

"Закликаю людей повернутися до здорового глузду, мати повагу до закону і до волевиявлення громади. Я буду боротися за закон і за правду, яка має бути домінантною для міста Львова", – підсумував мер Львова.

"Європейська солідарність" відповіла на заяву Садового

Голова фракції "Європейська солідарність" у Львівській міськраді Петро Адамик відповів на своїй фейсбук-сторінці на заяву Садового щодо незаконності перенесення сесії мерії. Адамик посилається на закон "Про місцеве самоврядування".

Голова фракції "ЄС" наголосив на тому, що місцева ТВК ухвалила рішення про проведення сесії Львівської міськради 24 листопада, згідно з українським законодавством.

Наголошую на тому, що ТВК, ухваливши рішення про проведення сесії Львівської міськради 24 листопада, а не 3 грудня, виконала норму статті 46 закону "Про місцеве самоврядування", згідно з якою "перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною ТВК не пізніше, як через 2 тижні після реєстрації новообраних депутатів ради,

– заявив Адамик.

За його словами, депутати вимагають провести першу сесію відповідно до закону. Він також додав, що "Європейська Солідарність" відкрита до співпраці зі всіма українськими політсилами задля добробуту міста і попросив Садового "не збурювати громаду".