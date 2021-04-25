Андрій Садовий заявив, що рішення державної комісії про переведення Львівщини до жовтої зони карантину є несподіваним. Вже у понеділок, 26 квітня, відбудуться збори міської комісії з надзвичайних ситуацій.

За словами мера Львова, комісія видасть "усі протоколи та подальші вказівки для роботи".

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Ми багато працюємо для того, щоб отримувати позитивні епідеміологічні показники, але це рішення несподіване для нас,

– наголосив очільник міста.

Садовий зауважив, що "сьогодні на позачерговому засіданні державна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила перевести Львів із "червоної" одразу у "жовту" зону".

Головне про рішення комісії

Олег Немчінов повідомив, що з 00:00 26 квітня Львівська область залишає червону карантинну зону.

Натомість на території Львівщини діятиме жовта зона.

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис раніше розповідав, що епідеміологічна ситуація в області покращилася. Зокрема, фіксують менше, аніж 60 хворих на 100 тисяч жителів Львівщини.

Зверніть увагу! У самому Львові локдаун триватиме щонайменше до 4 травня.