Це рішення несподіване для нас, – Садовий про жовту зону на Львівщині

Джерело:Телеграм Андрія Садового
Андрій Садовий заявив, що рішення державної комісії про переведення Львівщини до жовтої зони карантину є несподіваним. Вже у понеділок, 26 квітня, відбудуться збори міської комісії з надзвичайних ситуацій.
За словами мера Львова, комісія видасть "усі протоколи та подальші вказівки для роботи".
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Ми багато працюємо для того, щоб отримувати позитивні епідеміологічні показники, але це рішення несподіване для нас,
– наголосив очільник міста.
Садовий зауважив, що "сьогодні на позачерговому засіданні державна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила перевести Львів із "червоної" одразу у "жовту" зону".