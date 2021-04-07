Це складна ситуація для бізнесу, – Москаленко про COVID-19 у Львові
У Львові ситуація з коронавірусом залишається складною. Зокрема – це нелегкий час для бізнесу.
Джерело:24 канал
Адже у місті заклади можуть працювати лише на виніс та не мають змоги продавати алкоголь на розлив. Про це в ефірі розповів заступник мера Львова Андрій Москаленко.
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Складна ситуація для бізнесу
За його словами, в Україні та загалом у світі туризм тимчасово зупинив свою діяльність.
Ситуація під час карантину є складною для всього бізнесу. Ми щоденно маємо зустрічі для сфери послуг,
– зазначив Москаленко.
Він наголосив, що найголовніше – дбати про безпеку кожного мешканця міста. "Ми робимо все можливо, щоб за допомогою карантинних обмежень зупинити поширення (коронавірусу – 24 канал)".
Москаленко розповів про ситуацію з COVID-19 у Львові: дивіться відео 24 каналу
Москаленко: Потрібно бути готовими
Попри жорсткі заходи, які запровадили у Львові, як зауважив Москаленко, кількість госпіталізацій продовжує зростати. Тому необхідно робити максимум, щоб мати резерв ліжкомісць.
Він наголосив, що у жовтні 2020 року у Львові забезпечили додатковий резерв – приблизно 400 ліжок. Вони наразі дають змогу створювати паралельно нові місця.
Адаптивний карантин / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Також заступник мера відзначив, що готують 105 спеціалізованих місць для дітей. "Специфіка штаму – заражає все більше молодих людей і дітей. Тому ми повинні бути готовими", – сказав Москаленко.
Ситуація з коронавірусом на Львівщині
- Станом на середу, 7 квітня, на Львівщині захворіло на коронавірус понад 112 тисяч людей.
- З них – 2 762 пацієнти померли, понад 82 тисячі – одужали.
- Наразі у стаціонарах лікарень Львова перебуває 1 103 хворих.
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