Це складна ситуація для бізнесу, – Москаленко про COVID-19 у Львові

У Львові ситуація з коронавірусом залишається складною. Зокрема – це нелегкий час для бізнесу.

Адже у місті заклади можуть працювати лише на виніс та не мають змоги продавати алкоголь на розлив. Про це в ефірі розповів заступник мера Львова Андрій Москаленко.

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Складна ситуація для бізнесу

За його словами, в Україні та загалом у світі туризм тимчасово зупинив свою діяльність.

Ситуація під час карантину є складною для всього бізнесу. Ми щоденно маємо зустрічі для сфери послуг,

– зазначив Москаленко.

Він наголосив, що найголовніше – дбати про безпеку кожного мешканця міста. "Ми робимо все можливо, щоб за допомогою карантинних обмежень зупинити поширення (коронавірусу – 24 канал)".

Москаленко розповів про ситуацію з COVID-19 у Львові: дивіться відео 24 каналу

Москаленко: Потрібно бути готовими

Попри жорсткі заходи, які запровадили у Львові, як зауважив Москаленко, кількість госпіталізацій продовжує зростати. Тому необхідно робити максимум, щоб мати резерв ліжкомісць.

Львівщина з 25 березня перебуває у червоній карантинній зоні . У місті посилили обмеження.

Він наголосив, що у жовтні 2020 року у Львові забезпечили додатковий резерв – приблизно 400 ліжок. Вони наразі дають змогу створювати паралельно нові місця.



Адаптивний карантин / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Також заступник мера відзначив, що готують 105 спеціалізованих місць для дітей. "Специфіка штаму – заражає все більше молодих людей і дітей. Тому ми повинні бути готовими", – сказав Москаленко.

Ситуація з коронавірусом на Львівщині