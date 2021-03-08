Зранку 7 березня п'яний водій позашляховика Volkswagen Tuareg зніс парапет у центрі Львова. Чоловік намагався втекти з місця ДТП, але його затримали патрульні.

ДТП трапилась на площі Галицькій. Патрульні склали на водія 2 протоколи. До теми На Львівщині п'яний водій намагався відкупитись від поліції: йому загрожує чималий штраф – фото П'яний водій зніс парапет та втік Зранку 7 березня патрульні почули сильний удар на площі Галицькій.

Звук міг означати, що там трапилась ДТП.

Патрульний помітив автівку, яка в'їхала у пішохідну зону.

Правоохоронці зупинили порушника.

На позашляховику Volkswagen Tuareg патрульні виявили пошкодження.

Відео з камер Центру безпеки міста підтвердило, що саме цей автомобіль збив огорожу і поїхав далі.

У 29-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Проте чоловік відмовився від перевірки.

На порушника склали 2 протоколи: за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння" та за "порушення ПДР, що призвело до ДТП". Цікаво! Львівські патрульні 7 березня склали 13 протоколів на водіїв, які керували автівками в стані сп'яніння. Дивіться відео, як п'яний водій зніс парапет:

Водій позашляховика зніс у центрі Львова парапет / Фото Патрульної поліції Львівщини

Патрульні затримали п'яного водія / Фото Патрульної поліції Львівщини

На порушника склали 2 протоколи / Фото Патрульної поліції Львівщини