У центрі Львова п'яний водій позашляховика зніс огорожу та втік: фото і відео

Зранку 7 березня п'яний водій позашляховика Volkswagen Tuareg зніс парапет у центрі Львова. Чоловік намагався втекти з місця ДТП, але його затримали патрульні.
ДТП трапилась на площі Галицькій. Патрульні склали на водія 2 протоколи.
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П'яний водій зніс парапет та втік
Цікаво!
- Зранку 7 березня патрульні почули сильний удар на площі Галицькій.
- Звук міг означати, що там трапилась ДТП.
- Патрульний помітив автівку, яка в'їхала у пішохідну зону.
- Правоохоронці зупинили порушника.
- На позашляховику Volkswagen Tuareg патрульні виявили пошкодження.
- Відео з камер Центру безпеки міста підтвердило, що саме цей автомобіль збив огорожу і поїхав далі.
- У 29-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
- Проте чоловік відмовився від перевірки.
- На порушника склали 2 протоколи: за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння" та за "порушення ПДР, що призвело до ДТП".
Львівські патрульні 7 березня склали 13 протоколів на водіїв, які керували автівками в стані сп'яніння.
Дивіться відео, як п'яний водій зніс парапет:
Водій позашляховика зніс у центрі Львова парапет / Фото Патрульної поліції Львівщини
Патрульні затримали п'яного водія / Фото Патрульної поліції Львівщини
На порушника склали 2 протоколи / Фото Патрульної поліції Львівщини