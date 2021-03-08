У центрі Львова п'яний водій позашляховика зніс огорожу та втік: фото і відео

8 березня 2021 , 13:06
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

Зранку 7 березня п'яний водій позашляховика Volkswagen Tuareg зніс парапет у центрі Львова. Чоловік намагався втекти з місця ДТП, але його затримали патрульні.

ДТП трапилась на площі Галицькій. Патрульні склали на водія 2 протоколи.

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П'яний водій зніс парапет та втік

  • Зранку 7 березня патрульні почули сильний удар на площі Галицькій.
  • Звук міг означати, що там трапилась ДТП.
  • Патрульний помітив автівку, яка в'їхала у пішохідну зону.
  • Правоохоронці зупинили порушника.
  • На позашляховику Volkswagen Tuareg патрульні виявили пошкодження.
  • Відео з камер Центру безпеки міста підтвердило, що саме цей автомобіль збив огорожу і поїхав далі.
  • У 29-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
  • Проте чоловік відмовився від перевірки.
  • На порушника склали 2 протоколи: за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння" та за "порушення ПДР, що призвело до ДТП".
Цікаво! Львівські патрульні 7 березня склали 13 протоколів на водіїв, які керували автівками в стані сп'яніння.

Дивіться відео, як п'яний водій зніс парапет:


Водій позашляховика зніс у центрі Львова парапет / Фото Патрульної поліції Львівщини


Патрульні затримали п'яного водія / Фото Патрульної поліції Львівщини


На порушника склали 2 протоколи / Фото Патрульної поліції Львівщини