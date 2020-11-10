У центрі Львова загорівся Chevrolet просто під час руху: відео
У Львові 9 листопада просто під час руху загорівся автомобіль Chevrolet Cruze. Надзвичайники загасили пожежу за 15 хвилин.
Інцидент трапився близько 2 години дня біля церкви Анни. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Стурбований львів’янин зателефонував до пожежників та розповів, що у центрі Львова під час руху загорілась автівка.
- На місце виклику одразу приїхали надзвичайники.
- О 2 годині дня рятувальники локалізували пожежу, а повністю подолати вогонь вдалось через 4 хвилини.
- До ліквідації пожежі долучились 5 надзвичайників та 1 одиниця спецтехніки.
- Вогонь знищив моторний відсік автівки. Проте внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
- Наразі правоохоронці встановлюють причини займання Chevrolet Cruze.
Дивіться відео, як гасили пожежу в Chevrolet Cruze:
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