У Львові 9 листопада просто під час руху загорівся автомобіль Chevrolet Cruze. Надзвичайники загасили пожежу за 15 хвилин.

Інцидент трапився близько 2 години дня біля церкви Анни. Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. Читайте також На Львівщині 3 хлопців померли від отруєння чадним газом: фото Як трапилась пожежа Стурбований львів’янин зателефонував до пожежників та розповів, що у центрі Львова під час руху загорілась автівка.

На місце виклику одразу приїхали надзвичайники.

О 2 годині дня рятувальники локалізували пожежу, а повністю подолати вогонь вдалось через 4 хвилини.

До ліквідації пожежі долучились 5 надзвичайників та 1 одиниця спецтехніки.

Вогонь знищив моторний відсік автівки. Проте внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють причини займання Chevrolet Cruze. Дивіться відео, як гасили пожежу в Chevrolet Cruze: