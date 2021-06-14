Готель "Львів" розташований на проспекті Чорновола, неподалік Оперного театру. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
До теми На Київщині п’яний чоловік прийшов з "вибухівкою" у ЖЕК
У готелі "Львів" шукали вибухівку
- Приблизно о 1:35 правоохоронцям зателефонував невідомий та повідомив, що у готелі "Львів" заклали бомбу.
- На місце виїхали поліцейські, вибухотехніки, слідчі та співробітники інших служб поліції Львівщини.
- Гостей та працівників готелю не евакуювали.
- Правоохоронці обшукали приміщення та прилеглу територію, але жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.
- Наразі поліцейські намагаються встановити особу зловмисника, який надав фейкове повідомлення про замінування.
Коротко про останні фейкові замінування в Україні
- У Києві 9 червня перекрили рух на мосту "Метро". Перехожий повідомив правоохоронців, що на пішохідній зоні переправи знайшли підозрілий предмет. На місці працювали вибухотехніки та поліція.
- Через повідомлення про замінування у міжнародному аеропорту "Бориспіль" у Києві 8 червня обшукали рейс із Тбілісі. Усіх пасажирів повітряного судна евакуювали.
- Правоохоронці 7 червня затримали чоловіка, який погрожував вибухом торгового центру в Запоріжжі. Зловмисник вимагав мільйон доларів та гелікоптер.
- До одного з відділків поліції Харкова 4 червня прийшло повідомлення про замінування 14 медустанов міста. Звідти одразу евакуювали всіх, хто там перебував. Вибухівки ніде не знайшли.
- У Львові 27 травня повідомили про замінування ТРЦ Forum Lviv. З торгового центру евакуювали приблизно 3,5 тисячі відвідувачів та працівників.