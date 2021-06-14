У центрі Львова посеред ночі в готелі шукали вибухівку

Невідомий 14 червня повідомив про замінування готелю "Львів". Правоохоронці обшукали приміщення, проте жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.
Готель "Львів" розташований на проспекті Чорновола, неподалік Оперного театру. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
До теми На Київщині п’яний чоловік прийшов з "вибухівкою" у ЖЕК
У готелі "Львів" шукали вибухівку
- Приблизно о 1:35 правоохоронцям зателефонував невідомий та повідомив, що у готелі "Львів" заклали бомбу.
- На місце виїхали поліцейські, вибухотехніки, слідчі та співробітники інших служб поліції Львівщини.
- Гостей та працівників готелю не евакуювали.
- Правоохоронці обшукали приміщення та прилеглу територію, але жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.
- Наразі поліцейські намагаються встановити особу зловмисника, який надав фейкове повідомлення про замінування.
Коротко про останні фейкові замінування в Україні
- У Києві 9 червня перекрили рух на мосту "Метро". Перехожий повідомив правоохоронців, що на пішохідній зоні переправи знайшли підозрілий предмет. На місці працювали вибухотехніки та поліція.
- Через повідомлення про замінування у міжнародному аеропорту "Бориспіль" у Києві 8 червня обшукали рейс із Тбілісі. Усіх пасажирів повітряного судна евакуювали.
- Правоохоронці 7 червня затримали чоловіка, який погрожував вибухом торгового центру в Запоріжжі. Зловмисник вимагав мільйон доларів та гелікоптер.
- До одного з відділків поліції Харкова 4 червня прийшло повідомлення про замінування 14 медустанов міста. Звідти одразу евакуювали всіх, хто там перебував. Вибухівки ніде не знайшли.
- У Львові 27 травня повідомили про замінування ТРЦ Forum Lviv. З торгового центру евакуювали приблизно 3,5 тисячі відвідувачів та працівників.