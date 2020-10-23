У Львові 22 жовтня п'яні хлопці шуміли у подвір'ї одного з будинків у центрі міста. Коли на місце виклику приїхали поліцейські, мешканець будинку чомусь почав стріляти з пістолета в небо.

Правоохоронці склали на п'яних хлопців протоколи через розпивання алкоголю. А ось на "гарячого" львів'янина відкрили кримінальне провадження. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Чому львів'янин почав стріляти з пістолета

Поліцейські близько 10 години вечора отримали повідомлення про те, що компанія хлопців шумить та розпиває алкоголь у подвір'ї одного з будинків на проспекті Свободи.

За кілька хвилин правоохоронці приїхали на місце виклику.

Правопорушниками виявились троє 20-річних львів'ян.

Під час того, як поліцейські встановлювали особисті дані хлопців, у 51-річного мешканця будинку та компанії виник конфлікт.

Чоловік дістав пістолет та почав стріляти, щоб налякати правопорушників.



Чоловік не мав дозволу на зброю / Фото поліції Львівщини

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Що загрожує чоловікові за стрільбу у центрі Львова

У львів'янина вилучили зброю та відвезли до відділку. Дозволу на пістолет він не мав. Зброю правоохоронці скерували на експертизу.

На "гарячого" чоловіка правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.

На хлопців, які розпивали спиртне у публічному місці, патрульні склали протоколи про адміністративні правопорушення.