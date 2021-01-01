Кримінал у новорічну ніч: в центрі Львова чоловік влаштував стрілянину
В ніч на 1 січня у центрі Львова чоловік здійснив кілька пострілів з пістолета Форт-17Р. Це сталось на проспекті Шевченка.
Порушника затримали поліціянти, які перебували неподалік. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.
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Як стався інцидент
За даними правоохоронців, порушник – 37-річний мешканець іншої області. На момент затримання він перебував у стані алкогольного сп'яніння та агресивно поводився.
О пів на другу годину ночі патрульні, виходячи з нічного магазину на проспекті Шевченка, почули звуки, подібні на постріл. Вони побачили чоловіка з предметом схожим на пістолет Форт-17Р у руках. Чоловік поводився агресивно і був у стані алкогольного сп'яніння,
– зазначили у повідомленні.
Що знайшли правоохоронці
Також відзначили, що порушника затримали та викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції. У чоловіка виявили:
- пістолет Форт-17Р;
- 2 магазини з патронами.
У відділка поліції дільничний склав на нього протокол за 174-ою статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 – 2 550 гривень) з конфіскацією зброї. Зброю чоловіка вилучили до рішення суду.
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