На площі Ринок 13 грудня 38-річний чоловік встромив ножа у груди неповнолітньому. Медики забрали 17-річного львів'янина до лікарні.

Інцидент трапився близько 3:00. До медиків зателефонували друзі постраждалого. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як чоловік штрикнув хлопця у груди

До поліції зателефонували медики швидкої. Лікарі розповіли, що вони отримали виклик, бо на площі Ринок трапилось ножове поранення.

Патрульні негайно прибули на місце виклику. Там вони побачили хлопця з ножовим пораненням у ділянці грудей.

Правоохоронці надали постраждалому домедичну допомогу. Медики швидкої забрали 17-річного хлопця до лікарні.

Друзі хлопця розповіли патрульним, що невідомий чоловік штрикнув його ножем на сусідній площі.

Вони також надали опис нападника, й правоохоронці пішли його шукати.



У центрі Львова чоловік штрикнув ножем у груди 17-річного хлопця / Фото Патрульної поліції Львівщини

Як затримали зловмисника

Правоохоронці передали орієнтування на радіоефір, а самі вирушили у напрямку площі Івана Підкови. Саме там патрульні побачили дуже схожого за описом чоловіка.

Одяг та руки 38-річного львів'янина були в крові. На місце події викликали слідчих. Зловмисника відвезли у відділок для встановлення обставин.



Ймовірного нападника затримали на площі Івана Підкови / Фото Патрульної поліції Львівщини