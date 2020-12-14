У центрі Львова чоловік встромив ножа у груди неповнолітньому: фото
На площі Ринок 13 грудня 38-річний чоловік встромив ножа у груди неповнолітньому. Медики забрали 17-річного львів'янина до лікарні.
Інцидент трапився близько 3:00. До медиків зателефонували друзі постраждалого. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як чоловік штрикнув хлопця у груди
- До поліції зателефонували медики швидкої. Лікарі розповіли, що вони отримали виклик, бо на площі Ринок трапилось ножове поранення.
- Патрульні негайно прибули на місце виклику. Там вони побачили хлопця з ножовим пораненням у ділянці грудей.
- Правоохоронці надали постраждалому домедичну допомогу. Медики швидкої забрали 17-річного хлопця до лікарні.
- Друзі хлопця розповіли патрульним, що невідомий чоловік штрикнув його ножем на сусідній площі.
- Вони також надали опис нападника, й правоохоронці пішли його шукати.
У центрі Львова чоловік штрикнув ножем у груди 17-річного хлопця / Фото Патрульної поліції Львівщини
Як затримали зловмисника
Правоохоронці передали орієнтування на радіоефір, а самі вирушили у напрямку площі Івана Підкови. Саме там патрульні побачили дуже схожого за описом чоловіка.
Одяг та руки 38-річного львів'янина були в крові. На місце події викликали слідчих. Зловмисника відвезли у відділок для встановлення обставин.
Ймовірного нападника затримали на площі Івана Підкови / Фото Патрульної поліції Львівщини
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