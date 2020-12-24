У центрі Львова, на площі Івана Франка, 23 грудня перехожі помітили голого чоловіка на балконі. Львів'янин займався мастурбацією просто на очах у людей.

Навпроти балкону, де мастурбував чоловік, розташована зупинка громадського транспорту. Тож таке "цікаве" дійство спостерігали й діти, й пенсіонери. Про це повідомив "Форпост".

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Як чоловік мастурбував на балконі у центрі Львова

В одному з будинків на площі Івана Франка близько 13:30 перехожі помітили чоловіка, який мастурбував на балконі.

Він стояв на балконі квартири на третьому поверсі повністю голий. На перехожих чоловік зовсім не зважав. Проте, коли ексгібіціоніст побачив, що його знімають на відео, то втік у квартиру. У соцмережах повідомили, що у цій квартирі проживає чоловік з психологічними проблемами, але досі невідомо, хто саме влаштував львів'янам цю "виставу".

Цікаво, що навпроти квартири, на балконі якої відбувалось таке "цікаве" дійство, розташована зупинка громадського транспорту. Тому львів'яни обурились, бо чоловіка, який мастурбував, могли побачити діти.

Сьогодні всі, хто очікував трамвай на Сихів, спостерігали це видовище навпроти трамвайної зупинки, де курсує трамвай №8. Бачили й діти, і старші жінки,

— розповіла обурена львів'янка.

Дивіться відео, як чоловік мастурбував на балконі у центрі Львова (відео 18+):