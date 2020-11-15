У центрі Львова 15 листопада сталася пожежа у ресторані "Греко". На щастя, рятувальникам вдалось ліквідувати загоряння.

Про пожежу рятувальників повідомили о 14:34. Про це пише місцевий сайт "032.ua".

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У ресторані помітили сильне задимлення під дахом. Пізніше з'ясувалось, що горіли 2 барні стійки.

На місці пожежі працювали 3 підрозділи пожежно-рятувальних підрозділів та оперитивно-координаційний центр. Через задимлення з верхніх поверхів будинку вивели на повітря 2 людей.

Пожежу локалізували о 14:55 та повністю ліквідували о 15:02.

Пожежа в ресторані "Греко": дивіться фото "032.ua".