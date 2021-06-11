Інцидент трапився на вулиці Личаківській. Поки невідомо, що стало причиною пожежі.
Цікаво Все могло завершитись трагічно: у Львові в під'їзді будинку спалахнула газова труба – фото
У центрі Львова загорівся трамвай
- У мережу потрапило відео, на якому видно, що на вулиці Личаківській, неподалік від площі Митної, загорівся трамвай.
- З його вікон вибивався густий сірий дим.
- Пасажирів у салоні не було, тож, ймовірно, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
- Трамвай припинив свій рух, а за ним утворився чималий затор.
- Офіційно займання поки ніяк не прокоментували, тож наразі невідомо, чи хтось його вже ліквідував.
Дивіться відео, як у Львові загорівся трамвай:
Коротко про останні пожежі у громадському транспорті
- У Червонограді 1 червня посеред дороги загорівся автобус Karosa. Він їхав за працівниками одного з місцевих підприємств. Внаслідок пожежі авто згоріло вщент.
- Біля Львівського цирку 4 червня трапилося задимлення трамваю. У мережі оприлюднили відео з місця події. Внаслідок цього інциденту також утворились затори.
- У Білгород-Дністровському вранці 7 червня на причалі лиману спалахнула пожежа на прогулянковому катері. Внаслідок займання постраждав чоловік.
- У Шевченківському районі Дніпра 9 червня загорілася маршрутка – полум'я охопило весь її салон. У цей момент вона стояла на кінцевій зупинці.