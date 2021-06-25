Гейзер утворився на дорозі у самому центрі міста. Водіям довелось обережно його оминати.

До речі Львів поплив після негоди: злива повалила дерева, авто у воді – фото, відео

У мережі опублікували відео, як потужний потік води б'є з-під землі. Причини інциденту поки невідомі. Ймовірно, через негоду у Львові прорвало трубу.

Дивіться відео, як у Львові вирвався гейзер:

Що відомо про негоду

Синоптики прогнозували, що після спеки Захід охоплять грози та негода. Однак стихія захопила місто доволі раптово.

Через грім та шквал вітру комунальникам довелося вимкнути струм всього електротранспорту у місті. Рух транспорту був паралізований, тягнулись довгі затори.

Потужний вітер виривав дерева у місті. Наприклад, на вулиці Соломії Крушельницької та Чукаріна.

Через рясну зливу автівкам довелось "плисти" затопленими вулицями.