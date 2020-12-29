У центрі Львова патрульні помітили автомобіль BMW, який мчав зустрічною смугою біля Оперного театру. За кермом автівки перебував дуже п'яний водій. Алкотест показав значне перевищення алкоголю в його крові – 2,05 проміле.

Допустима норма алкоголю в крові водія становить 0,2 проміле. Патрульні перевірили львівського "шумахера" на стан сп'яніння, і пристрій Drager показав перевищення норми у 10 разів. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як чоловік мчав зустрічною смугою біля Оперного театру

Близько 2:00 патрульні, виїжджаючи з вулиці Коперника на проспект Свободи, побачили автівку BMW, яка їхала зустрічною смугою.

Водій проігнорував вимоги дорожніх знаків, які вказували на дорогу з одностороннім рухом та на те, що в'їзд заборонено.

Поліцейські вирішили наздогнати й зупинити порушника. До переслідування BMW долучився екіпаж поліції охорони.

На вулиці Куліша правоохоронці зупинили 26-річного водія. Чоловік мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

Тому патрульні провели алкотест на пристрої Drager. Він підтвердив нетверезість водія.

Результат алкотесту становив 2,05 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму в 0,2 проміле.

Дивіться відео, як п'яний водій мчав зустрічною смугою у центрі Львова:

Що загрожує п'яному "шумахеру"

Патрульні винесли на водія постанову за порушення вимог дорожніх знаків та склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

За такі порушення чоловікові загрожує штраф від 255 до 10200 гривень та позбавлення водійських прав на рік.

Зверніть увагу! В жодному разі не сідайте за кермо у стані сп'яніння. Алкоголь дуже негативно впливає на координацію рухів та притуплює відчуття небезпеки. "П'яне" водіння може завдати шкоди вам та іншим людям, ба навіть забрати життя.