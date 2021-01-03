У центрі Львова, біля міської ялинки, другий день скульптури створюють ангелів. Фігури виробляють із криги.

Цьогорічна тематика виставки крижаних скульптур – "Відродження". Про це повідомили на сайті Укрінформ.

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Які фігури створюють

За словами скульпторки Дарії Альошкіної, кожен митець підійшов до теми по-своєму. На експозиції є крижане серце, зображення Венери, ангели, голова Бика, "Венеційський лев" і концептуальна робота "Я".

Почали працювати 2 січня – 3 січня завершимо. Роботи простоять при плюсовій температурі тиждень точно, а якщо буде мінусова температура, то до 2 тижнів,

– зазначила Альошкіна.



Крижані скульптури / Фото Людмили Гринюк

Хто працює зі скульптурами

Також з допомогою льодорубів, болгарок та електропил, працює 6 професійних скульпторів – випускників Академії мистецтв, зокрема:

Юрій Царенко;

Денис Шиманський;

Сергій Жолудь;

Володимир Семків;

Гордій Старук.

Особливості крижаних фігур

Кригу для роботи привезла "Зимна вода". Там її виробляють за супертехнологією, завдяки чому вона прозора, з нею легко працювати та скульптури довше зберігаються.



Фігури у центрі Львова / Фото Людмили Гринюк

Організатори відзначили, що цього року відмовилися від великих форм, проте кожна скульптура є символічною та особливою. Наприклад, голова Бика є символом 2021 року.



Скульпторка вирізьблює голови Бика / Фото Людмили Гринюк



Ангели з криги / Фото Людмили Гринюк

Коли можна сфотографуватися

Подивитися на скульптури та сфотографуватися біля них можна буде вже з другої половини дня 3 січня.