Венера, ангели і голова бика: у центрі Львова створюють крижані фігури – фото
У центрі Львова, біля міської ялинки, другий день скульптури створюють ангелів. Фігури виробляють із криги.
Цьогорічна тематика виставки крижаних скульптур – "Відродження". Про це повідомили на сайті Укрінформ.
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Які фігури створюють
За словами скульпторки Дарії Альошкіної, кожен митець підійшов до теми по-своєму. На експозиції є крижане серце, зображення Венери, ангели, голова Бика, "Венеційський лев" і концептуальна робота "Я".
Почали працювати 2 січня – 3 січня завершимо. Роботи простоять при плюсовій температурі тиждень точно, а якщо буде мінусова температура, то до 2 тижнів,
– зазначила Альошкіна.
Крижані скульптури / Фото Людмили Гринюк
Хто працює зі скульптурами
Також з допомогою льодорубів, болгарок та електропил, працює 6 професійних скульпторів – випускників Академії мистецтв, зокрема:
- Юрій Царенко;
- Денис Шиманський;
- Сергій Жолудь;
- Володимир Семків;
- Гордій Старук.
Особливості крижаних фігур
Кригу для роботи привезла "Зимна вода". Там її виробляють за супертехнологією, завдяки чому вона прозора, з нею легко працювати та скульптури довше зберігаються.
Фігури у центрі Львова / Фото Людмили Гринюк
Організатори відзначили, що цього року відмовилися від великих форм, проте кожна скульптура є символічною та особливою. Наприклад, голова Бика є символом 2021 року.
Скульпторка вирізьблює голови Бика / Фото Людмили Гринюк
Ангели з криги / Фото Людмили Гринюк
Коли можна сфотографуватися
Подивитися на скульптури та сфотографуватися біля них можна буде вже з другої половини дня 3 січня.
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