У центрі Львова на тротуарі мили автівки зі шланга: відео

Біля готелю "Львів" 28 червня посеред тротуару мили автівку зі шланга. Очевидці події повідомили, що у центрі міста відкрили нову ручну автомийку.

Відео, яке оприлюднили в мережі обурило багатьох львів'ян. Вони вважають, що така автомийка не може розташовуватись у такому людному місці.

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У центрі Львова посеред дороги мили авто

На проспекті Чорновола, біля готелю "Львів", 28 червня мили зі шланга авто. Ручну автомийку відкрили просто між тротуаром та дорогою. Автівка заважала руху пішоходів, яких тут є чимало.

На проспекті Чорновола, біля готелю "Львів", відкрили власну ручну автомийку. Тариф за миття цього автомобіля має встановити Державна екологічна інспекція,

– мовиться у підписі до ролика.

На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, як чоловік миє авто на тротуарі у самому центрі Львова. Вода розбризкувалась навколо, тож пішоходам було досить важко пройти повз і не намочитись.

Львів'яни досить негативно сприйняли цю подію. Майже за 2 години ролик зібрав понад 500 дизлайків. За інформацією "Варта 1", ручна автомийка була промоцією компанії, яка так демонтувала свої послуги.

Дивіться відео, як у центрі Львова мили авто посеред дороги: