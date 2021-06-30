У центрі Львова утворилось величезне провалля: рух транспорту обмежили – фото

У центрі Львова трапилося руйнування 200-літнього каналізаційного колектора. Внаслідок цього на вулиці Винниченка утворилось 10-метрове провалля.

Вулицю Винниченка перекрили на ділянці від вулиці Лисенка до Кривоноса. Наразі там проводять ремонтні роботи.

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На вулиці Винниченка утворилось провалля

На перетині вулиць Кривоноса та Винниченка 23 червня трапилося руйнування каналізаційного колодязя та каналізаційного колектора.

Колектор пролягає на глибині 9,5 метра, тож до його ремонту довелось залучити підрядну організацію, яка має спецтехніку для такого ремонту.

На позаплановому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС 25 червня водоканалу доручили розробити проєктно-кошторисну документацію на проведення аварійних робіт.

До виконання ремонту залучать ТзОВ "Онур конструкціон інтернешнл". Вартість робіт буде відома після розробки проєкту.

Наразі на вулиці Винниченка тривають роботи зі стабілізації ситуації з колектором та відводом стічної води.

Роботи з ліквідації провалу планують завершити через 2 тижні.

Провалля на вулиці Винниченка / Фото "Львівводоканал", "Твоє місто" та ЛМР

Під 4 метрами асфальту не було основи

За словами заступниці міського голови з питань ЖКГ Ірини Маруняк, серйозний провал та залом трапився на колекторі великого діаметра – 1,5 на 1 метр.

Фактично, він склався та не працює, тому є загроза, що вода може не сходити з вулиці Кривоноса і може бути підтоплення на вулиці Винниченка,

– зазначила посадовиця.

Маруняк розповіла, що орієнтовно 4 метри асфальту не мали основи, адже ґрунт під ними вимило. Тому виникла небезпека, адже вулицею їздить транспорт. Окрім цього, було важливо, щоб під час зливи не прогресувало вимивання ґрунту, яке наразі там є.

"Тож зараз компанія "Онур" знімає верхній шар асфальту. Далі вони розчистять той колектор, який заламався, аби можна було максимально пустити воду, щоб стікала. А вже тоді підрядник визначатиме алгоритм дій", – додала посадовиця.

Після цього роботу колектора відновлюватимуть та будуватимуть певну його частину. За словами Маруняк, цей колектор насправді мав великий вік.

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