У центрі Львова відкрили інтерактивну різдвяну шопку: фото
У Львові 24 грудня урочисто відкрили авторську інтерактивну різдвяну шопку. Її розмітили, як і щороку, біля входу в Ратушу. Проте на шопку можна не тільки дивитись – кожен охочий має можливісь зайти всередину та зробити фото.
До відкриття шопки на площі Ринок долучилась громадська діячка, дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова та автор самої шопки Антон Лубій. Також для присутніх виступив гурт KYRBASY. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Як відкривали різдвяну шопку на площі Ринок
Сценка різдвяної шопки, яку встановили на площі Ринок складається з 5 двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова.
До урочистого відкриття шопки перед входом у Ратушу приєднались дружина міського голови Катерина Кіт-Садова.
Майже тисячу років тому святий Франциск придумав зробити таку інсталяцію для людей, щоб вони відчули, побачили, як народжується Ісус Христос. Відкриття шопки, вертеп, дощ — це підштовхує нас до того, щоб ми трохи стишились в нашому буремному, швидкому житті і пережили тиху радість та любов Божу,
— сказала Катерина Кіт-Садова.
Львівська різдвяна шопка є інтерактивною – всі охочі впродовж різдвяного періоду зможуть зайти всередину, роздивитись чи зробити фото.
Дивіться фото з відкриття різдвяної шопки на площі Ринок / Фото Львівської міськради
Львівську різдвяну шопку створили ще 7 років тому
Автор шопки Антон Лубій розповів, що створив її ще 7 років тому.
Я сьогодні вперше присутній при відкритті шопки, хоча створив її ще 7 років тому. Почав її створювати як майстер-клас біля головної ялинки: тоді за 13 днів було створено 5 біблійських фігур. Всі люди могли це бачити,
– розповів Лубій.
Автор зазначив, що через рік після створення шопки йому запропонували поставити ці фігури на площі Ринок. Тоді Лубій доробив будиночок та решту персонажів. Трьох царів він різьбив разом з дітьми під Ратушею.
Як зазначив Лубій, ця різдвяна шопка "вийшла дуже теплою, світлою та інтерактивною". Автор сподівається, що вона створить різдвяне диво для львів'ян, для гостей міста.
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