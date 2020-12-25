У Львові 24 грудня урочисто відкрили авторську інтерактивну різдвяну шопку. Її розмітили, як і щороку, біля входу в Ратушу. Проте на шопку можна не тільки дивитись – кожен охочий має можливісь зайти всередину та зробити фото.

До відкриття шопки на площі Ринок долучилась громадська діячка, дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова та автор самої шопки Антон Лубій. Також для присутніх виступив гурт KYRBASY. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як відкривали різдвяну шопку на площі Ринок

Сценка різдвяної шопки, яку встановили на площі Ринок складається з 5 двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова.

До урочистого відкриття шопки перед входом у Ратушу приєднались дружина міського голови Катерина Кіт-Садова.

Майже тисячу років тому святий Франциск придумав зробити таку інсталяцію для людей, щоб вони відчули, побачили, як народжується Ісус Христос. Відкриття шопки, вертеп, дощ — це підштовхує нас до того, щоб ми трохи стишились в нашому буремному, швидкому житті і пережили тиху радість та любов Божу,

— сказала Катерина Кіт-Садова.

Львівська різдвяна шопка є інтерактивною – всі охочі впродовж різдвяного періоду зможуть зайти всередину, роздивитись чи зробити фото.

Дивіться фото з відкриття різдвяної шопки на площі Ринок / Фото Львівської міськради

Львівську різдвяну шопку створили ще 7 років тому

Автор шопки Антон Лубій розповів, що створив її ще 7 років тому.

Я сьогодні вперше присутній при відкритті шопки, хоча створив її ще 7 років тому. Почав її створювати як майстер-клас біля головної ялинки: тоді за 13 днів було створено 5 біблійських фігур. Всі люди могли це бачити,

– розповів Лубій.

Автор зазначив, що через рік після створення шопки йому запропонували поставити ці фігури на площі Ринок. Тоді Лубій доробив будиночок та решту персонажів. Трьох царів він різьбив разом з дітьми під Ратушею.

Як зазначив Лубій, ця різдвяна шопка "вийшла дуже теплою, світлою та інтерактивною". Автор сподівається, що вона створить різдвяне диво для львів'ян, для гостей міста.