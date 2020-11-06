У центрі Львова відкривають традиційну зимову ковзанку
У Львові встановлять традиційну зимову ковзанку на площі Ринок. Вона почне працювати з 20 листопада.
Ковзанка працюватиме 4 місяці. ЇЇ планують прибрати з площі Ринок 10 березня. Відповідне рішення 6 листопада ухвалив виконавчий комітет Львова, повідомляє 24 канал.
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Ковзанка працюватиме з дотриманням протиепідемічних норм
Сезонну ковзанку облаштує ТзОВ "Науково-виробнича фірма "Відкриті комп’ютерні системи". Ця компанія вже кілька років поспіль встановлює льодову ковзанку на площі Ринок. Фірма зареєстрована у Львові та займається організацією відпочинку та розваг.
Наразі компанія повинна укласти договір на прибирання території. Також фірма організує надання невідкладної меддопомоги біля ковзанки.
Працівники ковзанки перебуватимуть лише у захисних масках та рукавичках, які змінюватимуть кожні 2 години. Співробітників з ознаками ГРЗ скеровуватимуть на самоізоляцію.
Організатори також повинні розмістити станції дезінфекції рук у доступних для користувачів місцях.
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