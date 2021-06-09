У центрі Львова водій позашляховика розтрощив маршрутку і втік на дачу: фото

У Львові водій позашляховика Nissan X-Trail 9 червня в'їхав в автобус з пасажирами. Після ДТП він втік до себе на дачу. В крові чоловіка виявили 1,42 проміле алкоголю.

Патрульні досить швидко розшукали винуватця ДТП. На нього склали 3 адмінпротоколи.

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Водій позашляховика влетів у маршрутку

Приблизно о 19:00 на площі Князя Ярослава Осмомисла 39-річний водій маршрутки відчув удар в правий бік автобуса.

Чоловік одразу зупинився і побачив автомобіль Nissan X-Trail.

Водій позашляховика підбіг до нього та попросив не викликати поліцію.

Проте чоловік йому відмовив.

Водій автобуса повернувся, щоб випустити пасажирів та викликати патрульних.

У той час винуватець аварії втік.

Патрульні, які приїхали на місце події, оформили матеріали розшукової ДТП.

Внаслідок аварії в автобуса деформувалися середні двері та розбилося скло.



Водій позашляховика в'їхав в автобус / Фото Патрульної поліції

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Патрульні розшукали чоловіка

Поліцейські встановили номерні знаки автівки винуватця ДТП. Невдовзі патрульні його знайшли. 59-річний водій перебував у себе на дачі. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Проте чоловік запевняв, що вжив спиртне через стрес після ДТП. Перевірка на стан сп'яніння показала результат 1,42 проміле.

Патрульні оформили на водія 3 протоколи:

"порушення ПДР, що призвело до ДТП;

"залишення місця дорожньо-транспортної пригоди";

"вживання алкоголю водієм після ДТП за його участю до проведення перевірки на стан сп'яніння".



Після аварії чоловік вживав алкоголь / Фото Патрульної поліції



Винуватець ДТП втік до себе на дачу / Фото Патрульної поліції



Патрульні склали на чоловіка 3 протоколи / Фото Патрульної поліції