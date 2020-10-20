Блукав по місту з пістолетом: у центрі Львова затримали озброєного іноземця – фото
У центрі Львова 17 жовтня поліцейські затримали озброєного іноземця. Чоловіка зупинили випадково – його друг був схожий на грабіжника, якого розшукували правоохоронці.
У чоловіка знайшли пістолет Макарова та набої. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини.
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Правоохоронці зупинили озброєного іноземця випадково
- Поліцейські близько обіду зупинили 2 чоловіків на площі Петрушевича у Львові.
- Напередодні у спорткомплексі на вулиці Богдана Хмельницького пограбували відвідувача. Один з чоловіків підпадав під опис цього злочинця.
- Під час огляду правоохоронці знайшли у 29-річного іноземця пістолет Макарова та набої до нього.
- Поліцейські вилучили та скерували зброю на експертизу.
Поліцейські знайшли в іноземця пістолет Макарова / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Правоохоронці повідомили іноземцеві про підозру у незаконному поводженні зі зброєю. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років за ґратами. Зловмисника затримали й невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
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