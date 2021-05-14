У центрі Львова з'явиться автоматизована вбиральня за 4 мільйони гривень: фото

Вбиральню встановлять у межах пілотного проєкту. Вона буде повністю інклюзивною, а оплата здійснюватиметься готівкою або банківською карткою.

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У Львові вирішать проблему з громадськими туалетами

Виконком Львівської міськради 14 травня вирішив встановити на проспекті Свободи першу модульну вбиральню. Її облаштують, щоб розв'язати проблему з відсутністю громадських туалетів в місті. Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець розповів, що у Львові хочуть реалізувати пілотний проєкт, який дасть змогу запровадити нові стандарти санітарного обслуговування в місті. Також в ЛМР хочуть напрацювати схему утримання таких об'єктів.

Запропонована модульна вбиральня є повністю інклюзивною і повністю автоматизованою, не потребує обслуговчого персоналу. Оплата за користування може здійснюватися в різний спосіб – як готівкою, так і безготівково,

– додав посадовець.

За словами Одинця, для встановлення вбиральні оголосять процедуру закупівлі. Посадовець наголосив, що однозначно вона буде українського виробництва. Вартість проєкту становитиме 4 мільйони гривень.



Вбиральню встановлять на проспекті Свободи / Фото ЛМР

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У місті є велика потреба у громадських вбиральнях

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що підземні вбиральні на проспекті Свободи наразі не працюють. Проте у Львові є велика потреба в них. Тож модульну вбиральню планують встановити саме там.

"Коли ми зремонтуємо підземні вбиральні на проспекті Свободи, то модульну можна буде перенести в інше місце. Однак підземні вбиральні не розраховані на маломобільних людей і жінок з візочками. А у модульній вбиральні є місце, де можна навіть перепеленати дитину", – додала посадовиця.

У коментарі ZAXID.NET Одинець зазначив, що у центрі Львова не працює жодна громадська вбиральня.

"У центральній частині міста є 5 громадських вбиралень, але жодна з них зараз не функціонує. Свого часу ці вбиральні були надані у користування приватним підприємцям, які не забезпечили їхнє належне функціонування. Зараз вони закинуті", – розповів посадовець.

За словами Одинця, ЛКП "Ратуша сервіс" наразі проводить реконструкцію вбиральні на площі Ринок, тож вона теж тимчасово не працює. Модульні туалети, які планують облаштувати у Львові, використовують у багатьох європейських та українських містах.



Вартість проєкту становить 4 мільйони гривень / Фото ЛМР

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Реконструкція старих вбиралень коштуватиме дорожче

Одинець зазначив, що на реконструкцію старих підземних вбиралень потрібні значні кошти. Подекуди вартість ремонту може перевищувати ціну на встановлення модульної вбиральні.

Окрім того, підземна вбиральня не забезпечує інклюзію. Тому ми наразі більше схиляємося до такої системи й будемо її розвивати,

– пояснив посадовець.

Він додав, що у Львові чинне рішення, згідно з яким усі громадські заклади та ресторани повинні надавати можливість користуватися їхніми вбиральнями. Проте у центрі Львова все ж планують реконструювати й інші громадські туалети.

Цікаво! У Івано-Франківську у 2015 році встановили перший модульний туалет. Він коштував 1 мільйон гривень. У 2019 році одномісні модульні вбиральні встановили у Хмельницькому та Вінниці. Вони також коштували близько мільйона гривень кожна. За проєктом, орієнтовна ціна встановлення тримісної вбиральні у Львові становитиме 4 мільйони гривень. Проте остаточну вартість визначать під час тендеру на Prozorro.