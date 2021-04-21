У Львові безіменній вулиці, яка з'єднує вулиці Городоцьку та Тараса Шевченка, присвоять назву Захисників України. Комісія культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків вирішила не виокремлювати імена Героїв України, а увіковічити їх усіх разом.

Представники родин загиблих українських захисників звернулись до комісії з низкою пропозицій. Згідно з проєктом, вулиці присвоять назву Захисників України, щоб вшанувати пам'ять загиблих Героїв.

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У Львові з'явиться вулиця Захисників України

Комісія культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків підтримала з правками проєкт ухвали "Про вшанування пам'яті Захисників України на території Львівської МТГ".

"З метою вшанування пам’яті полеглих героїв-захисників України присвоїти назву Захисників України безіменній вулиці, яка з'єднує вулицю Тараса Шевченка та вулицю Городоцьку у Львові», – мовиться в ухвалі.

За словами голови комісії Лейли Мелесової-Вальчак, обговоривши питання з родинами загиблих, комісія вирішила не виокремлювати імена героїв, а увіковічити їх усіх.

До комісії прийшли представники сімей загиблих зі своїми пропозиціями, які надали багато цікавих пропозицій, зокрема, висадити алею пам'яті Захисників України або створити парк,

– розповіла посадовиця.

Мелесова-Вальчак зазначила, що комісія також запропонувала щороку називати по одній львівській вулиці іменами героїв. Тож наступні кілька днів відбудуться зустрічі з сім'ями загиблих та заступником мера Львова, де обговорять це питання. За словами посадовиці, проєкт ухвали комісії ще можуть відкоригувати.

Вулиця стане місцем пам'яті загиблих захисників України

Секретар комісії Андрій Курочка наголосив, що вулиця повинна бути місцем пам'яті, де зможуть збиратись родини героїв та небайдужі львів'яни.

"Наша думка збігається повністю з думкою родин загиблих. Якщо вулицю називати іменем одного із загиблих, то в майбутньому буде дуже важко відбирати ці прізвища, чиїм ім’ям називати наступну вулицю. А насправді це має бути місце пам’яті, де зможуть збиратись родини героїв, усі небайдужі", – зазначив секретар.

Зверніть увагу! Також у Львові пропонують перейменувати одну з вулиць міста на честь бійця 80 десантно-штурмової бригади, захисника Донецького аеропорту Ігоря Зінича.