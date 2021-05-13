У центрі Львова археологи знайшли фрагмент середньовічного муру: фото

Знахідка не стала несподіванкою для археологів. Великий мур є на давніх мапах, тож фахівці знали про його ймовірне місце розташування.

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У центрі Львова археологи розкопали частину Високого муру

Під час реконструкції площі Коліївщини, у центрі Львова, виявили фрагмент середньовічного Високого муру. Наразі там тривають археологічні роботи. Висота оборонної споруди, яку тут знайшли, становить 1,2 метра. Поверх муру пролягають інженерні комунікації.

Керівник досліджень Микола Шніцар розповів, що знахідка була цілком прогнозована. Археологи бачили на давніх мапах мур на вулиці Братів Рогатинців, що межує з площею Коліївщини. Проте його розкриття допомогло науковцям встановити точну локалізацію та з'ясувати, як добре він зберігся.



Археологи знайшли частину Високого муру / Фото Рятівної археологічної служби

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Яку функцію виконував Високий мур

Високий мур був першою лінією оборони середньовічного Львова. На ньому розміщувались оборонні вежі. З середини XV століття їх закріпили за ремісничими цехами, які повинні були підтримувати вежі у стані бойової готовності та захищати їх під час ворожих нападів.

Наприкінці XVIII століття Високий мур разом з іншими оборонними укріпленнями міста почали розбирати. До наших днів з колишньої могутньої лінії оборони Львова видимими частково збереглись вежа римарів на вулиці Лесі Українки та вежа токарів на вулиці Арсенальній. Залишки ж самого Високого муру можна побачити позаду королівського арсеналу та на проспекті Свободи.

Цікаво! Археологи не вперше натрапляють на рештки Високого муру. Раніше науковці Рятівної археологічної служби вивчати його фрагменти на вулицях Руській, Лесі Українки, Підвальній та на площі Міцкевича.



Над муром пролягають комунікації / Фото Рятівної археологічної служби



Археологи не вперше натрапляють на Високий мур / Фото Рятівної археологічної служби



Залишки муру можна побачити на проспекті Свободи / Фото Рятівної археологічної служби