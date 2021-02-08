У центрі Львові п'яний іноземець розбив 4 автівки й намагався втекти від поліції: фото

Джерело:Патрульна поліція Львівщини
У центрі Львова вранці 7 лютого патрульні побачили авто BMW 328, яке на великій швидкості влетіло в бордюр, а потім у в припарковані автівки. П'яний іноземець, який кермував цією автівкою, намагався втекти з місця ДТП.
Інцидент трапився близько 5:00 на перехресті вулиць Лисенка та Короленка. Патрульні склали на водія 2 протоколи та постанову.
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Інцидент трапився близько 5:00 / Фото Патрульної поліції Львівщини
Патрульні склали на іноземця 2 протоколи:
Також на чоловіка винесли постанову за керування транспортним засобом без необхідних документів, адже у нього не було обов'язкового страхового поліса. Поліцейські встановили усіх власників розбитих автівок.Цікаво! Загалом, 7 лютого патрульні склали 13 протоколів на нетверезих водіїв.
Чоловік на великій швидкості влетів в авто / Фото Патрульної поліції Львівщини
П'яний іноземець розбив 4 автівки / Фото Патрульної поліції Львівщини
На порушника склали 2 протоколи та постанову / Фото Патрульної поліції Львівщини
Патрульні встановили власників розтрощених автівок / Фото Патрульної поліції Львівщини