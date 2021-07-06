У поліції підтвердили інформацію про вбивство. Однак правоохоронці наразі не розголошують ніяких додаткових обставин злочину.

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У центрі Стрия розстріляли 41-річного чоловіка

  • У центрі Стрия вночі 5 липня вбили 41-річного місцевого жителя Івана Гарбича.
  • Зловмисник здійснив 2 постріли з вогнепальної зброї чоловікові у спину.
  • Вбивство трапилося близько опівночі посеред вулиці 1-го листопада, неподалік від поліцейського відділку.
  • Вбивця стріляв у Гарбича практично впритул.
  • Ймовірно, чоловіка застрелили з дробовика.
  • Наразі стрийські правоохоронці розшукують вбивцю.
  • У місті триває спецоперація. Поліцейські поки не зрозуміли мотиву злочину.