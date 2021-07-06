У центрі Стрия розстріляли чоловіка: поліція шукає вбивцю
6 липня 2021 , 14:21Читать новость на русском
Джерело:ZAXID.NET
Уночі 5 липня у центрі Стрия вбили 41-річного чоловіка. Вбивця двічі вистрілив йому в спину. Наразі правоохоронці намагаються знайти зловмисника.
У поліції підтвердили інформацію про вбивство. Однак правоохоронці наразі не розголошують ніяких додаткових обставин злочину.
До теми Посперечались про окупований Крим: в Польщі затримали українця, підозрюваного у вбивстві
У центрі Стрия розстріляли 41-річного чоловіка
- У центрі Стрия вночі 5 липня вбили 41-річного місцевого жителя Івана Гарбича.
- Зловмисник здійснив 2 постріли з вогнепальної зброї чоловікові у спину.
- Вбивство трапилося близько опівночі посеред вулиці 1-го листопада, неподалік від поліцейського відділку.
- Вбивця стріляв у Гарбича практично впритул.
- Ймовірно, чоловіка застрелили з дробовика.
- Наразі стрийські правоохоронці розшукують вбивцю.
- У місті триває спецоперація. Поліцейські поки не зрозуміли мотиву злочину.