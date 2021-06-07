Митці вирішили привернути увагу громадськості до закриття мистецького простору. Акцію влаштували вдень, тож за дійством спостерігали безліч львів'ян та туристів.

До теми Вулицями Львова пройшов перформанс: у труні несли оголену дівчину – відео 18+

У Львові в труні носили оголену дівчину

У самісінькому серці Львова – на Площі Ринок та вулиці Вірменській – влаштували дивну акцію. Кілька молодих хлопців носили центром міста труну, в якій сиділа оголена дівчина.

Відео перформансу швидко розлетілось мережею. Містяни не зовсім зрозуміли причини цієї події. На ролику видно, що дівчина з яскравим волоссям сиділа топлес у домовині. Вона тримала в руках пластиковий стаканчик і посміхалася. Інцидент відбувся посеред дня в неділю, коли на вулицях міста було багато перехожих та туристів.

Вулицями Львова пронесли труну з оголеною дівчиною: відео (18+)

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Перформанс викликав хвилю обурення в мережі

Користувачів соцмереж неабияк схвилював дивний перформанс. Деяких львів'ян обурила ця акція та вони вбачали у ній хуліганство. Проте багато людей виступили на підтримку митців.

"Боротьба за права перетворюється в цирк";

"Це нова реклама похоронного бюро?";

"Дурних бракує всюди";

"Культурна столиця";

"Це не мистецтво, а мука для психіки ".

Одна дівчина впізнала в учасниці перформансу, яка сиділа в домовині, свою однокласницю.

Вона завжди була екстраординарною, багато перформансів яскравих можна згадати. Окрім цього, в неї талант до малювання. Рамки цього світу – надто тісні для Наді,

– мовиться у коментарі львів'янки.

Ймовірно, картини дівчини можна було побачити в "Гангрені".

Дивіться фото картин львівської художниці / Фото nadyushkashlushka

Перформанс влаштували на підтримку галереї

Дійство влаштували художники львівської галереї "Гангрена". Вона розташовується поруч із Вірменським кафедральним собором. Представники церкви буцімто засудили експресивну та чудернацьку галерею. Тому цей мистецький простір невдовзі зачинять.

Художники вбачають у цьому беззаконня, тож вирішили таким дивним чином привернути увагу громадськості. Співзасновник "Гангрени" Олег Гердій пояснив у коментарі Galnet концепцію цієї акції.

Життя і свобода. Перемога над межами та смертю. І просто розвага та самореклама. І, як записано в концепції галереї, випробування меж здорового глузду і терплячості загалу,

– зазначив Гердій.

За його словами, галерея зачиняється через карантин та підняття вартості оренди. Гердій зазначив, що місцеві священники поскаржились власникам приміщення на труну, яку він купив на свій День народження та поставив в "Гангрені". Вона була однією з фішок галереї. У домовині міг полежати кожен охочий.

Цей перформанс не врятував мистецький простір від закриття. 7 червня там відбудеться остання виставка. Гердій анонсував й інші провокативні мистецькі заходи з цієї нагоди.

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Дивіться фото акції та виставок в галереї / Фото галереї "Гангрена"