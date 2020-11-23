У Львові 22 листопада правоохоронці затримали п'яного чоловіка з рушницею. Хуліган цілився зі зброї у водійку, яка зупинилась на світлофорі.

Інцидент трапився близько 15:30 на проспекті Червоної Калини. Правоохоронці розслідують усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. До теми Погрожував підірвати гранату: на Львівщині п'яний чоловік пограбував магазин – фото Що робив п'яний чоловік Стурбована львів'янка зателефонувала до поліції близько 15:40.

Жінка розповіла, що, коли вона зупинилась у своїй автівці на світлофорі, невідомий чоловік, який сидів на пасажирському сидінні сусіднього автомобіля Hyundai, направив на неї рушницю.

Після цього автівка хулігана поїхала далі.

Поліцейські невдовзі знайшли авто, яке описала жінка, на вулиці Володимира Великого.

Хуліганами виявились 32-річні львів'яни.

Медики встановили, що чоловік, який направив рушницю на водійку, був у стані алкогольного сп'яніння.

Авто Hyundai та предмет, який був схожий на гладкоствольну рушницю, вилучили.

Правоохоронці скерували зброю на експертизу. Що загрожує хулігану Слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють всі обставини інциденту.

Пасажир Hyundai направив на водійку рушницю / Фото поліції Львівщини