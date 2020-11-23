Цілився з рушниці у жінку: в Львові затримали п'яного хулігана – фото
У Львові 22 листопада правоохоронці затримали п'яного чоловіка з рушницею. Хуліган цілився зі зброї у водійку, яка зупинилась на світлофорі.
Інцидент трапився близько 15:30 на проспекті Червоної Калини. Правоохоронці розслідують усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Що робив п'яний чоловік
- Стурбована львів'янка зателефонувала до поліції близько 15:40.
- Жінка розповіла, що, коли вона зупинилась у своїй автівці на світлофорі, невідомий чоловік, який сидів на пасажирському сидінні сусіднього автомобіля Hyundai, направив на неї рушницю.
- Після цього автівка хулігана поїхала далі.
- Поліцейські невдовзі знайшли авто, яке описала жінка, на вулиці Володимира Великого.
- Хуліганами виявились 32-річні львів'яни.
- Медики встановили, що чоловік, який направив рушницю на водійку, був у стані алкогольного сп'яніння.
- Авто Hyundai та предмет, який був схожий на гладкоствольну рушницю, вилучили.
- Правоохоронці скерували зброю на експертизу.
Що загрожує хулігану
Слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють всі обставини інциденту.
Пасажир Hyundai направив на водійку рушницю / Фото поліції Львівщини
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