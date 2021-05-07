На території виправної колонії №48 розташовані понад 100 об'єктів нерухомості. Площа ділянки становить 10,7 гектара.
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Львівську виправну колонію виставили на аукціон
Виправна колонія №48 розташована на вулиці Хуторівка у Львові. У межах "великої приватизації в'язниць" її виставили на аукціон.
Велика приватизація в'язниць продовжується. Ще один недіючий об'єкт пенітенціарної системи виставлено на аукціон – Львівська виправна колонія №48,
– зауважив очільник Мін'юсту Денис Малюська.
На продаж виставили близько 100 об'єктів нерухомості. Площа ділянки колонії становить 10,7 гектара. Стартова ціна лоту – понад 132,5 мільйона гривень.
Продаж колонії відбуватиметься через платформу "Prozorro.Продажі". Аукціон проведуть 3 червня. Деталі можна переглянути за посиланням.