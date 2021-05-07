Стартова ціна – понад 132 мільйони гривень: виправну колонію у Львові виставили на аукціон

7 травня 2021 , 10:54
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Джерело:

Міністерство юстиції України

Львівську виправну колонію №48 вирішили продати в рамках "великої приватизації в'язниць". Аукціон відбуватиметься через "Prozorro.Продажі". Стартова ціна лоту становить понад 132,6 мільйона гривень.

На території виправної колонії №48 розташовані понад 100 об'єктів нерухомості. Площа ділянки становить 10,7 гектара.

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Львівську виправну колонію виставили на аукціон

Виправна колонія №48 розташована на вулиці Хуторівка у Львові. У межах "великої приватизації в'язниць" її виставили на аукціон.

Велика приватизація в'язниць продовжується. Ще один недіючий об'єкт пенітенціарної системи виставлено на аукціон – Львівська виправна колонія №48,
– зауважив очільник Мін'юсту Денис Малюська.

На продаж виставили близько 100 об'єктів нерухомості. Площа ділянки колонії становить 10,7 гектара. Стартова ціна лоту – понад 132,5 мільйона гривень.

Продаж колонії відбуватиметься через платформу "Prozorro.Продажі". Аукціон проведуть 3 червня. Деталі можна переглянути за посиланням.

Зверніть увагу! За інформацією ZAXID.NET, у вересні 2020 року виконком Львівської міськради погодив умови для забудови території колишньої Львівської виправної колонії №48. Там передбачили побудувати низку громадських та освітніх об'єктів. В ЛМР попросили Мін'юст ознайомити з цими умовами майбутніх забудовників. Адже, за словами міського голови Андрія Садового, вони не отримають дозволів на будівництво у разі незгоди з планами мерії.

 

 

Автор: Ольга Котів