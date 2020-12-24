Українці західного обряду 24 грудня відзначають Святий Вечір. Мер Львова Андрій Садовий привітав усіх з цим святом та закликав цінувати кожну мить.

Андрій Садовий відзначив, що святкування 24 грудня – це їхня сімейна традиція. Відповідне фото мер Львова опублікував у фейсбуці.

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Давайте шукати більше спільного між нами, світом і світлом. Бог дав нам шанс жити і радіти життю, тож тримаймося купи і цінуймо кожну мить,

– наголосив Садовий.

Різдвяне привітання мер Львова доповним сімейною світлиною. Як видно на фото, на святу вечерю зібралася уся родина Садових у вишитих сорочках.

Андрій Садовий привітав усіх словами "Христос народився", а користувачі соцмережі відповіли – "Сламімо Його!" та побажали миру та добра.