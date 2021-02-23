Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 24 лютого на Львівщині температура становитиме до 12 градусів тепла. Дороги Львова та області огорнуть туман та ожеледиця.

Погоду на Львівщині 24 лютого визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 24 лютого

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Протягом доби істотних опадів не очікують.

Вночі та вранці місцями буде туман видимістю 200 – 500 метрів. Дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер західний з переходом у південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск слабо падатиме, а відносна вологість повітря зменшиться.

Температура вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, а вдень – від 7 до 12 градусів тепла.



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