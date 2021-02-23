Туман та до +12 градусів: прогноз погоди у Львові та області на 24 лютого
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 24 лютого на Львівщині температура становитиме до 12 градусів тепла. Дороги Львова та області огорнуть туман та ожеледиця.
Джерело:Львівський гідрометцентр
Погоду на Львівщині 24 лютого визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Цікаво У Львові продовжують боротись з ожеледицею за допомогою кавової гущі: фото
Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 24 лютого
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Протягом доби істотних опадів не очікують.
Вночі та вранці місцями буде туман видимістю 200 – 500 метрів. Дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".
Вітер західний з переходом у південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск слабо падатиме, а відносна вологість повітря зменшиться.
Температура вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, а вдень – від 7 до 12 градусів тепла.
Поділитися новиною