Туман та до +16 градусів: прогноз погоди у Львові та області на 26 лютого

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 26 лютого температура на Львівщині становитиме до 16 градусів тепла. Попри значне потепління, дороги Львова та області вкриє ожеледиця.

Погоду на Львівщині 26 лютого визначатиме теплий сектор циклону над північчю європейської території Росії. Синоптики попереджають про небезпечні природні явища на дорогах Львова та області – ожеледицю й туман.

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Прогноз погоди на Львівщині на 26 лютого

Синоптики прогнозують, що на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не очікують. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі й вранці Львів та область огорне туман видимістю 200 – 500 метрів. Водіям та пішоходам слід бути уважними та обережними під час руху, адже дороги Львівщини залишатимуться вкритими ожеледицею. Рівень небезпеки – "жовтий".

Погода у Львівській області

Температура на Львівщині вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, а вдень – від 11 до 16 градусів тепла.

Погода у Львові

Температура у Львові вночі становитиме від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, а вдень – 13 – 15 градусів тепла.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу